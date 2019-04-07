В Казани в батарее застряла рука восьмилетнего мальчика

СЕГОДНЯ 14:56 2019-04-07T14:56:23+03:00

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Во время игры в воскресенье, 7 апреля, в квартире восьмилетний житель многоэтажки на улице Олега Кошевого в Авиастроительном районе Казани зачем-то засунул руку в чугунную батарею. Руку он смог засунуть по локоть, но обратно вытащить ее уже не смог. Не получилось и у родителей вызволить сына из плена.

На место ЧП приехали сотрудники ЗПСО№2 МЧС Татарстана. В 12.20 они сумели без потерь вытащили руку мальчика из батареи.

- Ребёнок не пострадал и передан родителям, которые находились рядом с испуганным мальчиком, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU