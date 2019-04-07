2019-04-07T13:38:13+03:00
Здоровье

В Казани маленьким пациентам показали спектакль о здоровой пище

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции "Будь здоров"
Лика ИСАЕВА
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Детям рассказали о пользе здоровой пищи во время спектакляДетям рассказали о пользе здоровой пищи во время спектакляФото: Из материалов пресс-службы
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Интересное и полезное мероприятие прошло в актовом зале Детской больницы КДМЦ Казани. Для аленьких пациентов актеры камерного театра кукол «Семь морей» показали спектакль

радовали маленьких пациентов ярким и красочным представлением "Не нужна мне ваша каша". Веселое, познавательное и красочное представление оказалось полезным не только малышам, но и их родителям. Вместе с веселым доктором дети сделали зарядку, потанцевали и помогли главной героине спектакля - девочке Маше справиться с проблемами со здоровьем, которые у нее появились из-за злоупотреблением фаст-фудами. Через интерактивное шоу юным зрителям рассказали о правильном питании и здоровом образе жизни.

- Представление прошло в КДМЦ в рамках Всероссийской акции "Будь здоров", приуроченной ко Всемирному дню здоровья, - рассказали в пресс-службе минздрава Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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