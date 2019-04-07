2019-04-07T12:32:47+03:00
Общество

Жительница Казани обменивала иконы на еду для своих детей

На ее объявление откликнулись неравнодушные жители столицы Татарстана
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Женщина хотела обменять иконы на продукты, чтобы накормить детейЖенщина хотела обменять иконы на продукты, чтобы накормить детейФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Объявление - крик о помощи, появилось на сайте бесплатных объявлений в столице Татарстана. Местная 36-летняя жительница обменивала иконы на еду для своих детей. Оказалось, что у женщины 11-летняя дочь и пятилетний сын, которых она растит одна. Женщина попала в больницу, и за два месяца ее болезни у семьи из четырех человек - вместе с ней и детьми проживает ее 75-летний отец, закончились финансы.

Как призналась женщина корреспонденту "Вечерняя Казань", продать иконы, приобретенные недавно, она не решилась, решила просто обменять на продукты.

Сразу несколько жителей Казани откликнулись на этот крик отчаяния. Дедушке и внукам привезли наборы еды: крупы, макароны, овощи, фрукты, рыбу, консервы.

Сама автор объявления до сих пор находится в больнице, и, узнав, что казанцы пришли им на помощь, отозвала свое объявление.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани маленьким пациентам показали спектакль о здоровой пище
В Марий Эл во время рыбалки утонул 36-летний мужчина
В Йошкар-Оле росгвардейцы задержали пьяного "повторника"
В Татарстане спасатели сняли с опасного льда восьмерых подростков
В Татарстане росгвардейцы задержали подозреваемого в угоне иномарки
11 апреля в Казани пройдет XXVI Международный конкурс вокалистов им. М. Глинки
7 апреля Чебоксары присоединяться к всероссийской акции «Сохраним лес»
7 апреля «Рубин» дома примет тульский «Арсенал»
На празднование Дня Победы в Казани выделят пять миллионов рублей
В Марий Эл на месяц ограничат движение транспорта
«Ак Барс» сыграл товарищеский матч в Набережных Челнах
В мае татарстанцев ждут 9 дней выходных
Казанцы могут принять участие в квесте по городскому ориентированию и краеведению
6 апреля в Галерее современного искусства Татарстана артисты театра имени Качалова прочитают стихи
В Чебоксарах задержали женщину, подозреваемую в серийных кражах из подъездов многоэтажек
С начала 2019 года в Татарстане введено в эксплуатацию 772,7 тысячи квадратных метров жилья
В Набережных Челнах огласили приговор по делу Юрия Гагарина
В Казани на большом экране покажут первую серию долгожданного восьмого сезона «Игры престолов»
Житель Чувашии, который во время ссоры задушил соседку, приговорен к 11 годам колонии
В Казани президент Татарстана встретился с Генсеком Всемирной исламской лиги
В выходные в Татарстане ожидается туман и небольшие осадки
Президент Татарстана о коррупции в республике: количество правонарушений не снижается
Прокурору Марий Эл назначили нового заместителя
В Татарстане собаки, которых выбросили на обочину в завязанных мешках, до сих пор ждут у дороги хозяина
В Казани назвали имена победителей конкурса «Ученика года-2019»
ВТБ обновляет пакет услуг для VIP-клиентов