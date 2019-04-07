Жительница Казани обменивала иконы на еду для своих детей

СЕГОДНЯ 12:32 2019-04-07T12:32:47+03:00

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Объявление - крик о помощи, появилось на сайте бесплатных объявлений в столице Татарстана. Местная 36-летняя жительница обменивала иконы на еду для своих детей. Оказалось, что у женщины 11-летняя дочь и пятилетний сын, которых она растит одна. Женщина попала в больницу, и за два месяца ее болезни у семьи из четырех человек - вместе с ней и детьми проживает ее 75-летний отец, закончились финансы.

Как призналась женщина корреспонденту "Вечерняя Казань", продать иконы, приобретенные недавно, она не решилась, решила просто обменять на продукты.

Сразу несколько жителей Казани откликнулись на этот крик отчаяния. Дедушке и внукам привезли наборы еды: крупы, макароны, овощи, фрукты, рыбу, консервы.

Сама автор объявления до сих пор находится в больнице, и, узнав, что казанцы пришли им на помощь, отозвала свое объявление.

ИСТОЧНИК KP.RU