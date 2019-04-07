2019-04-07T11:34:40+03:00
Происшествия

В Марий Эл во время рыбалки утонул 36-летний мужчина

Его тело обнаружили в Оршанском районе республики
Лика ИСАЕВА
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Во время рыбалки утонул мужчинаВо время рыбалки утонул мужчинаФото: Из материалов пресс-службы
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ЧП произошло в Оршанском районе республики. 36-летний местный житель отправился на рыбалку на "открытой воде" - с берега. Но домой не вернулся, и на его поиски отправились спасатели.

Тело погибшего обнаружили в реке Малая Кокшага возле деревни Великополье. Останки мужчины передали сотрудникам правоохранительных органов, которые будут выяснять обстоятельства произошедшего.

В Марий Эл это один из первых случаев гибели человека во время рыбалки с берега водоема в 2019 году. Сотрудники МЧС Марий Эл просят жителей быть осторожными во время рыбалки и не ставить под угрозу свою жизнь и здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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