2019-04-07T10:26:32+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле росгвардейцы задержали пьяного "повторника"

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения"
Лика ИСАЕВА
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Росгвардейцы задержали пьяного водителяРосгвардейцы задержали пьяного водителяФото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по Марий Эл
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Житель Йошкар-Олы уже не раз нарушал закон и ставил под угрозу жизни людей - он разъезжал по улицам столицы Марий Эл в состоянии алкогольного опьянения. Его лишили водительских прав на 1,5 года, но это наказание 30-летний йошкаролинец не воспринял - он повторно сел за руль своего автомобиля и отправился кататься.

Легковушку, двигавшуюся в 3.00 по городским магистралям без включенных фар, вилявшую на дороге и игнорирующую правила дорожного движения заприметил патрульный экипаж Росгвардии Марий Эл.

Автомобиль остановили и, услышав от водителя характерное амбре, вызвали сотрудников Госавтоинспекции республики.

- В настоящее время решается вопрос о привлечении задержанного к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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