В Татарстане спасатели сняли с опасного льда восьмерых подростков
Сотрудники МЧС Татарстана провели со школьниками профилактическую беседу
Спасатели вытащили с опасного места подростковФото: Из материалов пресс-службы
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Жительницы Набережных Челнов, проезжая в автобусе вдоль реки Мелекеска, увидела, что на опасном тонком льду играют несколько подростков. Она позвонила в МЧС Татарстана и сообщила об опасности для жизни и здоровья школьников.
На место сразу выехали спасатели МЧС, и им удалось снять со люда восьмерых несовершеннолетних жителей автограда. Сними провели профилактическую беседу об опасности выходить на подтаявший лед весной. Затем школьников передали в руки сотрудников полиции, которые вызвали родителей этих школьников.
ИСТОЧНИК KP.RU
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