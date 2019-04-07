В Татарстане спасатели сняли с опасного льда восьмерых подростков

СЕГОДНЯ 09:29 2019-04-07T09:29:50+03:00

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Жительницы Набережных Челнов, проезжая в автобусе вдоль реки Мелекеска, увидела, что на опасном тонком льду играют несколько подростков. Она позвонила в МЧС Татарстана и сообщила об опасности для жизни и здоровья школьников.

На место сразу выехали спасатели МЧС, и им удалось снять со люда восьмерых несовершеннолетних жителей автограда. Сними провели профилактическую беседу об опасности выходить на подтаявший лед весной. Затем школьников передали в руки сотрудников полиции, которые вызвали родителей этих школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU