В Татарстане росгвардейцы задержали подозреваемого в угоне иномарки

СЕГОДНЯ 08:30 2019-04-07T08:30:22+03:00

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Уже под утро в пятницу по телефону "112" от жителя Чистополя поступило сообщение, что неизвестный молодой человек пытается угнать соседскую "Ауди А4". Хозяин оставил легковушку на ночь у дома на улице Камала. Проснувшийся рано сосед случайно стал свидетелем попытки вскрыть автомобиль, и сразу вызвал стражей порядка.

На место прибыли сотрудники Росгвардии Татарстана. Возле автомобиля они застали хозяина, который смог назвать подробные приметы подозреваемого и направление, куда тот убежал. В ходе отработки микрорайона на пересечении улиц Камала-Тукая росгвардейцы обнаружили подходящего по приметам молодого человека. Увидев правоохранителей, правонарушитель попытался скрыться, но был настигнут и задержан.

- Подозреваемым оказался 18-летний житель села Чистопольские Выселки, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана. - Его передали полицейским. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Угон".

ИСТОЧНИК KP.RU