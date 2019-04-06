2019-04-06T19:18:26+03:00
Звезды

11 апреля в Казани пройдет XXVI Международный конкурс вокалистов им. М. Глинки

Прослушивания и гала-концерт лауреатов пройдут на сцене БКЗ имени С.Сайдашева
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба конкурса.Фото: пресс-служба конкурса.
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XXVI Международный конкурс вокалистов имени М. Глинки пройдет в Казани с 11 по 19 апреля. Это один из старейших и престижных из числа проводимых в России музыкальных конкурсов, проводится с 1960 года.

В этом году жюри конкурса возглавит заслуженная артистка России, народная артистка Татарстана, лауреат Государственной премии имени Г. Тукая, лауреат 1 премии XXI Международного конкурса вокалистов имени Глинки – Альбина Шагимуратова.

Открытие конкурса пройдёт в колонном зале Казанской ратуши, по адресу ул. Карла Маркса 33/62. Прослушивания 1, 2 и 3 туров и гала-концерт лауреатов пройдут на сцене Концертного зала имени С.Сайдашева, по адресу ул. Площадь Свободы, д.3, сообщили в пресс-службе конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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