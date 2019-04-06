СЕГОДНЯ 14:04 2019-04-06T14:04:15+03:00

Основные празднования состоятся на площади Свободы, где установят сцену площадью 200 квадратных метров. Фото: Алина НИЗАМОВА

На концерте исполнят песни на русском, татарском и английском языках

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На празднование Дня Победы в Казани выделят пять миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликовали на портале госзакупок.

Так, на декорационное оформление из бюджета Татарстана выделят 1 миллион рублей, концертную программу оценили в 4 миллиона рублей.

Основные празднования состоятся на площади Свободы, где установят сцену площадью 200 квадратных метров. Площадку украсят арт-объекты, например, в виде двух георгиевских лент длиной 7,5 метров, «орден Победы» и фоновые декорации.

Концертная программа продлится примерно полтора часа. За это время пройдет церемония награждения, выступления официальных лиц и сам концерт. Песни будут исполняться на русском, татарском и английском языках.

ИСТОЧНИК KP.RU