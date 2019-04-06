7 апреля Чебоксары присоединяться к всероссийской акции «Сохраним лес»

СЕГОДНЯ 16:34 2019-04-06T16:34:16+03:00

В городе будут работать 5 площадок по сбору

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7 апреля Чебоксары присоединяться к всероссийской экологической акции «Сохраним лес» по сбору макулатуры. В городе с 11 до 17 часов будут работать площадки по сбору макулатуры по адресам:

- ул. К. Маркса, 29 – около «Чувашской государственной сельскохозяйственной академии»;

- пр. Ленина 9 - площадка у Чебоксарского электромеханического колледжа;

- остановка Студгородок - площадка у скульптуры «Роза мира» (в геолокации «Роза Павла»);

- Эгерский б-р, 36 - площадка у ДК Тракторостроителей;

- улица Энтузиастов, 36/9 - площадка у МБУК ДК «Салют».

Участие в акции может принять любой желающий. Всю собранную макулатуру передадут региональным операторам для дальнейшей переработки, сообщили в пресс-службе мэрии Йошкар-Олы.

ИСТОЧНИК KP.RU