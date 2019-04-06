7 апреля Чебоксары присоединяться к всероссийской акции «Сохраним лес»
7 апреля Чебоксары присоединяться к всероссийской экологической акции «Сохраним лес» по сбору макулатуры. В городе с 11 до 17 часов будут работать площадки по сбору макулатуры по адресам:
- ул. К. Маркса, 29 – около «Чувашской государственной сельскохозяйственной академии»;
- пр. Ленина 9 - площадка у Чебоксарского электромеханического колледжа;
- остановка Студгородок - площадка у скульптуры «Роза мира» (в геолокации «Роза Павла»);
- Эгерский б-р, 36 - площадка у ДК Тракторостроителей;
- улица Энтузиастов, 36/9 - площадка у МБУК ДК «Салют».
Участие в акции может принять любой желающий. Всю собранную макулатуру передадут региональным операторам для дальнейшей переработки, сообщили в пресс-службе мэрии Йошкар-Олы.
ИСТОЧНИК KP.RU