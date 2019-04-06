В Марий Эл на месяц ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 13:19 2019-04-06T13:19:01+03:00

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В Марий Эл с 10 апреля по 9 мая на дорогах общего пользования вводят ограничение для движения некоторого транспорта.

Ограничение вводится для транспортных средств, у которых осевые нагрузки (с грузом или без груза) превышают следующие предельно допустимые значения: на одиночную ось 6 тонн на каждую ось, двухосной тележки 5 тонн; трехосной тележки 4 тонны.

Ограничение не распространяются: на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; на перевозки продуктов питания, животных, лекарств, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, кормов для животных, почты и почтовых грузов; на транспортные средства, специализированных организаций, занятых на работах по содержанию автодорог общего пользования; на транспортировку техники, применяемой при проведении аварийно¬восстановительных работ на территории Марий Эл; на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, на специализированные автомобили, перевозящие твердые бытовые отходы до полигонов твердых бытовых отходов, на транспортные средства, перевозящие мусор в организованном порядке до полигона твердых бытовых отходов; на транспортные средства Министерства обороны России.

В ближайшее время будут установлены советующие дорожные знаки и осуществляться весовой контроль, сообщили в пресс-службе МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU