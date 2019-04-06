2019-04-06T13:19:01+03:00
Общество

В Марий Эл на месяц ограничат движение транспорта

Ограничение будет действовать с 10 апреля до 9 мая
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Ограничение вводится для транспортных средств, у которых осевые нагрузки превышают следующие предельно допустимые значения.Ограничение вводится для транспортных средств, у которых осевые нагрузки превышают следующие предельно допустимые значения.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

В Марий Эл с 10 апреля по 9 мая на дорогах общего пользования вводят ограничение для движения некоторого транспорта.

Ограничение вводится для транспортных средств, у которых осевые нагрузки (с грузом или без груза) превышают следующие предельно допустимые значения: на одиночную ось 6 тонн на каждую ось, двухосной тележки 5 тонн; трехосной тележки 4 тонны.

Ограничение не распространяются: на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; на перевозки продуктов питания, животных, лекарств, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, кормов для животных, почты и почтовых грузов; на транспортные средства, специализированных организаций, занятых на работах по содержанию автодорог общего пользования; на транспортировку техники, применяемой при проведении аварийно¬восстановительных работ на территории Марий Эл; на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, на специализированные автомобили, перевозящие твердые бытовые отходы до полигонов твердых бытовых отходов, на транспортные средства, перевозящие мусор в организованном порядке до полигона твердых бытовых отходов; на транспортные средства Министерства обороны России.

В ближайшее время будут установлены советующие дорожные знаки и осуществляться весовой контроль, сообщили в пресс-службе МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
7 апреля «Рубин» дома примет тульский «Арсенал»
На празднование Дня Победы в Казани выделят пять миллионов рублей
«Ак Барс» сыграл товарищеский матч в Набережных Челнах
В мае татарстанцев ждут 9 дней выходных
Казанцы могут принять участие в квесте по городскому ориентированию и краеведению
6 апреля в Галерее современного искусства Татарстана артисты театра имени Качалова прочитают стихи
В Чебоксарах задержали женщину, подозреваемую в серийных кражах из подъездов многоэтажек
С начала 2019 года в Татарстане введено в эксплуатацию 772,7 тысячи квадратных метров жилья
В Набережных Челнах огласили приговор по делу Юрия Гагарина
В Казани на большом экране покажут первую серию долгожданного восьмого сезона «Игры престолов»
Житель Чувашии, который во время ссоры задушил соседку, приговорен к 11 годам колонии
В Казани президент Татарстана встретился с Генсеком Всемирной исламской лиги
В выходные в Татарстане ожидается туман и небольшие осадки
Президент Татарстана о коррупции в республике: количество правонарушений не снижается
Прокурору Марий Эл назначили нового заместителя
В Татарстане собаки, которых выбросили на обочину в завязанных мешках, до сих пор ждут у дороги хозяина
В Казани назвали имена победителей конкурса «Ученика года-2019»
ВТБ обновляет пакет услуг для VIP-клиентов