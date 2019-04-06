«Ак Барс» сыграл товарищеский матч в Набережных Челнах

СЕГОДНЯ 12:47 2019-04-06T12:47:31+03:00

В составе сборной «Ак Барса» из первой команды на лёд вышли: Данис Зарипов, Владимир Ткачёв, Станислав Галиев, Артём Лукоянов, Михаил Глухов и Вячеслав Основин. Фото: Алина НИЗАМОВА

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5 апреля хоккеисты из казанского «Ак Барса», «Барса» и «Ирбиса» в гостях провели товарищеский матч с хоккейным клубом «Челны. По буллитам победу одержали гости со счётом 10:9.

В составе сборной «Ак Барса» из первой команды на лёд вышли: Данис Зарипов, Владимир Ткачёв, Станислав Галиев, Артём Лукоянов, Михаил Глухов и Вячеслав Основин. «Барс» в команде представили Радель Фазлеев, Илья Сафонов, Максим Марушев, Владислав Кара, Марк Марин, Николай Богатов, Эдуард Насыбуллин, Константин Лучевников, Иван Акмурзин и Артём Валеев. От «Ирбиса» в сборную вошёл Разат Тимиров.

После первого периода «Ак Барс» вёл в счёте 2:1 благодаря шайбам Валеева и Тимирова. Во втором отрезке хозяева отыгрались и вышли вперёд, но казанцы забросили четыре шайбы подряд и перед третьим периодом вели со счётом 6:4.

В третьем периоде «Челны» забросили пять шайб. Но Лукоянов сначала заьил гол на последней секунде игры, а затем реализовал победный штрафной бросок, сообщили в пресс-службе ХК «Ак Барса».

ИСТОЧНИК KP.RU