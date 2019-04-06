2019-04-06T10:15:20+03:00
Общество

Казанцы могут принять участие в квесте по городскому ориентированию и краеведению

Игра пройдет 20 апреля
Наиля ГАЛИМОВА
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Принять участие можно в трех категориях.Принять участие можно в трех категориях.Фото: Алина НИЗАМОВА
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20 апреля казанцы смогут принять участие в приключенческой спортивно-интеллектуальной игре по городскому ориентированию и краеведению. Принять участие в командной эстафете могут все желающие.

Формат такой игры – квест, где участникам выдаются карточки с заданиями, решая которые, команды достигают определенных мест в городе. Каждую точку нужно фиксировать в маршрутном листе. Выигрывает команда, собравшая наибольшее количество контрольных пунктов.

Принять участие можно в трех категориях. В «Дервише» команды проходят пешком прогулочный маршрут, при этом бегать и пользоваться общественным транспортом нельзя. Во второй категории – «Шурале» – участники решают загадки, шифры, логические головоломки и помимо прохождения маршрута пешком могут бегать и пользоваться общественным транспортом. Третья, семейная категория «Кенгуру» – для участников младше 14 лет и взрослых сопровождающих.

Игра начнется 20 апреля по адресу ул.Тукая, 74 вл внутреннем дворе литературного музея имени Габдуллы Тукая. В 10.00 стартуют категории «Дервиш» и «Шурале», в 11.00 – «Кенгуру». Подать заявку на участие можно до 19 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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