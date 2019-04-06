7 апреля «Рубин» дома примет тульский «Арсенал»

СЕГОДНЯ 15:12 2019-04-06T15:12:39+03:00

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7 апреля на домашней «Казань Арене» «Рубин» примет тульский «Арсенал» в матче 22-го тура чемпионата России. Начало матча назначено на 16:30.

Перед встречей гости из Тулы находятся выше казанцев в турнирной таблице – на седьмой строчке, в то время как «Рубин» расположился на девятой позиции.

– Очень серьезно готовимся к игре с Тулой, нам нужно побеждать при своих болельщиках и терять очки не нужно, - прокомментировал предстоящий матч пресс-службе клуба полузащитник казанцев Хорен Байрамян. - Все видят, что Тула на ходу, хотя они вчера и проиграли на кубок. Они показывают интересный футбол, атакующий. У них сильные крайние полузащитники. Мы готовимся, игра покажет.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с 39-летним Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU