В мае татарстанцев ждут 9 дней выходных

СЕГОДНЯ 11:14 2019-04-06T11:14:15+03:00

В этом году при пятидневной рабочей неделе с 1 по 5 и с 9 по 12 мая будут днями отдыха. Фото: Наиля ГАЛИМОВА

А продолжительность рабочего дня 30 апреля и 8 мая сократится на один час

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На майские праздники татарстанцев ждут 9-дневные выходные. Связаны они с празднованием Праздника весны и труда 1 мая и Дня Победы 9 мая.

В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни в 2019 году перенесли с субботы 5 января на четверг 2 мая, с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая, а с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.

Так, в этом году при пятидневной рабочей неделе с 1 по 5 и с 9 по 12 мая будут днями отдыха. Кроме того, продолжительность рабочего дня 30 апреля и 8 мая сократится на один час, сообщили в пресс-службе Министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU