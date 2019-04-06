2019-04-06T11:14:15+03:00
Общество

В мае татарстанцев ждут 9 дней выходных

А продолжительность рабочего дня 30 апреля и 8 мая сократится на один час
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
В этом году при пятидневной рабочей неделе с 1 по 5 и с 9 по 12 мая будут днями отдыха.В этом году при пятидневной рабочей неделе с 1 по 5 и с 9 по 12 мая будут днями отдыха.Фото: Наиля ГАЛИМОВА
Изменить размер текста:

На майские праздники татарстанцев ждут 9-дневные выходные. Связаны они с празднованием Праздника весны и труда 1 мая и Дня Победы 9 мая.

В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни в 2019 году перенесли с субботы 5 января на четверг 2 мая, с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая, а с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.

Так, в этом году при пятидневной рабочей неделе с 1 по 5 и с 9 по 12 мая будут днями отдыха. Кроме того, продолжительность рабочего дня 30 апреля и 8 мая сократится на один час, сообщили в пресс-службе Министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Казанцы могут принять участие в квесте по городскому ориентированию и краеведению
6 апреля в Галерее современного искусства Татарстана артисты театра имени Качалова прочитают стихи
В Чебоксарах задержали женщину, подозреваемую в серийных кражах из подъездов многоэтажек
С начала 2019 года в Татарстане введено в эксплуатацию 772,7 тысячи квадратных метров жилья
В Набережных Челнах огласили приговор по делу Юрия Гагарина
В Казани на большом экране покажут первую серию долгожданного восьмого сезона «Игры престолов»
Житель Чувашии, который во время ссоры задушил соседку, приговорен к 11 годам колонии
В Казани президент Татарстана встретился с Генсеком Всемирной исламской лиги
В выходные в Татарстане ожидается туман и небольшие осадки
Президент Татарстана о коррупции в республике: количество правонарушений не снижается
Прокурору Марий Эл назначили нового заместителя
В Татарстане собаки, которых выбросили на обочину в завязанных мешках, до сих пор ждут у дороги хозяина
В Казани назвали имена победителей конкурса «Ученика года-2019»
ВТБ обновляет пакет услуг для VIP-клиентов