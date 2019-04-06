6 апреля в Галерее современного искусства Татарстана артисты театра имени Качалова прочитают стихи

СЕГОДНЯ 09:07 2019-04-06T09:07:52+03:00

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6 апреля, в субботу, в Галерее современного искусства ГМИИ Татарстана пройдет литературный вечер. В рамках проекта «Живописные стихи» артисты театра имени В.И.Качалова прочитают стихи.

Так, произведения Константина Бальмонта, Николая Гумилева, Иосифа Бродского, Беллы Ахмадуллиной, Сергея Есенина и других популярных авторов можно будет услышать из уст народного артиста Татарстана Ильи Славутского и заслуженной артистки республики Елены Ряшиной.

Также в акции примут участие музыканты. В конце вечера пройдет автографсессия и фотосессия с артистами. Вход на мероприятие свободный, но необходима предварительная регистрация. Начало встречи назначено на 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU