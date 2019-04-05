Президент Татарстана о коррупции в республике: количество правонарушений не снижается

СЕГОДНЯ 17:01 2019-04-05T17:01:20+03:00

При этом, по словам Рустама Минниханова, число людей, попадающих в подобные ситуации, стабильно сокращается

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В Казани прошло заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Татарстане с участием президента республики Рустама Минниханова. Оно было посвящено итогам 2018 года.

- Число граждан, попадающих в коррупционные ситуации, стабильно сокращается из года в год. Однако количество правонарушений не снижается. Привлечено к административной ответственности 23 тысячи человек. Наложено штрафов на сумму свыше 200 миллионов рублей, - отметил Рустам Минниханов.

Так, за прошедший год в Татарстане правоохранительными органами выявлено более 800 преступлений коррупционной направленности. Причиненный ущерб составляет порядка 800 миллионов рублей.

По итогам работы надзорных органов можно выделить нарушения в сферах, связанных с конфликтом интересов, закупочной деятельностью, промышленной и энергетической безопасностью, пользованием недрами, градостроительной деятельностью, оказанием образовательных и медицинских услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU