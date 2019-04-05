Президент Татарстана о коррупции в республике: количество правонарушений не снижается
В Казани прошло заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Татарстане с участием президента республики Рустама Минниханова. Оно было посвящено итогам 2018 года.
- Число граждан, попадающих в коррупционные ситуации, стабильно сокращается из года в год. Однако количество правонарушений не снижается. Привлечено к административной ответственности 23 тысячи человек. Наложено штрафов на сумму свыше 200 миллионов рублей, - отметил Рустам Минниханов.
Так, за прошедший год в Татарстане правоохранительными органами выявлено более 800 преступлений коррупционной направленности. Причиненный ущерб составляет порядка 800 миллионов рублей.
По итогам работы надзорных органов можно выделить нарушения в сферах, связанных с конфликтом интересов, закупочной деятельностью, промышленной и энергетической безопасностью, пользованием недрами, градостроительной деятельностью, оказанием образовательных и медицинских услуг.
ИСТОЧНИК KP.RU