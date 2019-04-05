В Набережных Челнах огласили приговор по делу Юрия Гагарина

СЕГОДНЯ 18:57 2019-04-05T18:57:47+03:00

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В городском суде Набережных Челнов рассмотрели уголовное дело в отношении 28-летнего Юрия Гагарина. Тезку первого космонавта признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Так, ночью 22 декабря прошлого года, находясь в квартире, пьяный Гагарин, поссорился с собутыльником. В результате он избил оппонента, в том числе и ногами. Когда же потерпевший пытался встать с пола, то получал новую порцию ударов в лицо. В результате чего мужчина снова падал и ударялся головой то об пол, то об угол табурета.

У потерпевшего медики зафиксировали перелом затылочной части кости справа с переходом на основание черепа, ушибы лба и головного мозга средней степени.

Свою вину Гагарин признал. Суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU