В Чебоксарах задержали женщину, подозреваемую в серийных кражах из подъездов многоэтажек
В Чебоксарах задержали женщину, которую подозревают в серийных кражах из подъездов многоэтажек. 42-летняя местная жительница сразу призналась в своих преступлениях. Она без труда проникала в дома, имея универсальный ключ от домофона.
Во всех случаях совершалась кража имущества, которое было оставлено без присмотра в подъездах - утепленные конверты от детских колясок, шапки, варежки, шарфы и перчатки. Общая сумма похищенного составила около 14 тысяч рублей.
- В настоящее время украденные вещи изъяты и будут возвращены законным владельцам. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ранее судимую за хищение и неуплату алиментов женщину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, - сообщили в МВД Чувашии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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