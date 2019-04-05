2019-04-05T19:38:31+03:00
Происшествия

В Чебоксарах задержали женщину, подозреваемую в серийных кражах из подъездов многоэтажек

Общая сумма похищенного составила около 14 тысяч рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: МВД ЧувашииФото: МВД Чувашии
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В Чебоксарах задержали женщину, которую подозревают в серийных кражах из подъездов многоэтажек. 42-летняя местная жительница сразу призналась в своих преступлениях. Она без труда проникала в дома, имея универсальный ключ от домофона.

Во всех случаях совершалась кража имущества, которое было оставлено без присмотра в подъездах - утепленные конверты от детских колясок, шапки, варежки, шарфы и перчатки. Общая сумма похищенного составила около 14 тысяч рублей.

- В настоящее время украденные вещи изъяты и будут возвращены законным владельцам. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ранее судимую за хищение и неуплату алиментов женщину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, - сообщили в МВД Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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