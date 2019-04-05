Прокурору Марий Эл назначили нового заместителя

СЕГОДНЯ 16:39 2019-04-05T16:39:48+03:00

До этого Павел Шамов был прокурором Московского района Казани

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Приказом Генпрокурора России уже бывший прокурор Московского района Казани Павел Шамов назначен на должность заместителя прокурора Марий Эл.

СПРАВКА КП

Павел Шамов окончил юридический факультет Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина. Работу в органах прокуратуры начал в 1994 году в должности следователя прокуратуры Набережные Челны. С 2016 года и до последнего времени - прокурор Московского района Казани.

Награжден: медалью «70 лет Вооруженных сил СССР», медалью «За отличие в охране государственной границы», медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», ценным подарком Генерального прокурора РФ (2003), ценным подарком Генерального прокурора РФ (2004), медалью «290 лет прокуратуре России (2011), Нагрудным знаком «За безупречную службу» (2014), нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU