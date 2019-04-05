2019-04-05T18:05:57+03:00
Общество

В Казани президент Татарстана встретился с Генсеком Всемирной исламской лиги

Мохаммед Бин Абдул-Карим Аль-Иса находится в республике с делегацией Королевства Саудовской Аравии
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatarstan.ruФото: president.tatarstan.ru
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В эту пятницу, 5 апреля, в Губернаторском дворце Казанского Кремля президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой делегации Королевства Саудовской Аравии Генсеком Всемирной исламской лиги Мохаммедом Бин Абдул-Каримом Аль-Иса.

Во время беседы стороны обменялись мнениями по вопросам взаимодействия России с исламским миром.

А в завершение был подписан договор о сотрудничестве между Всемирной исламской лигой и Духовным управлением мусульман Татарстана.

Своими подписями его скрепили Мохаммед Бин Абдул-Карим Аль-Иса и муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин.

В Татарстане делегация Королевства Саудовской Аравии пробудет до 7 апреля. В планах у гостей посетить КФУ, Российский исламский университет и Болгарскую исламскую академию, где Мохаммед Бин Абдул-Карим Аль-Иса прочтет лекцию для студентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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