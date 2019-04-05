В выходные в Татарстане ожидается туман и небольшие осадки

СЕГОДНЯ 17:42 2019-04-05T17:42:11+03:00

А на следующей неделе в республике потеплеет до +12 градусов

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Стало известно, чего же жителям Татарстана стоит ждать от погоды в грядущие выходные. Так, 6 и 7 апреля в республике будут небольшие осадки, а местами возможен туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до +3 градусов. Днем же максимум потеплеет до 4−10 градусов со знаком плюс.

Начало следующей рабочей недели будет не менее теплым. В частности, 9 и 10 апреля осадков не прогнозируется, а воздух между тем прогреется до 7−12 градусов тепла. Об этом сообщает управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU