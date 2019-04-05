СЕГОДНЯ 16:06 2019-04-05T16:06:10+03:00

Отмечается, что у нескольких из них даже есть ошейники [видео]

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Стало известно, что собаки, которых кто-то заснул в мешки и выбросил на обочину дороги в Кукморском районе Татарстана, все еще сидят там и ждут, когда за ними вернется хозяин. Один из очевидцев снял стаю этих "хатико".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="600" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/701459" frameborder="0"></iframe> В Татарстане собаки, которых выбросили на обочину в завязанных мешках, до сих пор ждут у дороги хозяина.соцсети

- Собачки до сих пор на том же месте, ждут своих хозяев! Видно, что жили во дворе, у двоих из трех ошейники. Проезжал мимо, жаль не было с собой еды для них. Находятся на дороге Кукмор-Казань. Примерно в пяти-семи километрах от Кукмора. Если кто там будет проезжать, возьмите еды для них, покормите! Или приютите, - пишет автор поста.

Напомним, страшная находка была сделана в четверг, 4 апреля. Житель Казани увидел на обочине мешки. Из одного торчала голова собаки. Мужчина остановился и увидел, что в остальных мешках тоже находятся животные. Он освободил их и накормил. Отмечается, что собаки были истощены.

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ИСТОЧНИК KP.RU