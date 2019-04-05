В Казани назвали имена победителей конкурса «Ученика года-2019»

СЕГОДНЯ 15:44 2019-04-05T15:44:45+03:00

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Накануне в казанском ЦДОД «Заречье» прошел финал конкурса «Ученика года-2019». Претенденты на победу должны были пройти четыре испытания: творческую презентацию «Позвольте представиться!», конкурс ораторского искусства «Наш Великий Пушкин», интеллектуальный конкурс «Театр на ладошке» и лепбук «Интересные рабочие профессии».

Выступления детей оценивало независимое жюри. В его состав вошли представители Казанского педагогического колледжа и сети школ иностранных языков ALIBRASCHOOL, а также президент клуба «Сэлэт» и артисты театра им.Г.Камала.

В итоге победа и звание «Ученик года-2019» в Казани были присвоены Диле Мухаммадиевой из школы №167 и Данил Минубаев из гимназии №50.

Отметим, данный конкурс проходил в два тура. Так, на заочном этапе дети писали эссе, а в очном - представляли творческую презентацию, показывали ораторское мастерство и прошли интеллектуальный конкурс.

ИСТОЧНИК KP.RU