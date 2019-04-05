В Казани на большом экране покажут первую серию долгожданного восьмого сезона «Игры престолов»

СЕГОДНЯ 18:44 2019-04-05T18:44:47+03:00

Этого события фанаты саги ждали два года

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Жители Казани смогут увидеть первую серию долгожданного восьмого сезона фэнтези-саги «Игра престолов» на большом экране. Мероприятие пройдет в кинотеатре «КАРО 6 Кольцо» 15 апреля. Такая возможность выпала жителям восьми городов России благодаря онлайн-сервис Amediateka и проекту «Каро.Арт».

Как известно, восьмой сезон станет финалом сериала, ставшего одним из главных символов мировой поп-культуры десятилетия. Шоураннеры Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс обещают искупить томительные месяцы ожидания грандиозными съемками и шокирующими твистами.

В отличие от первых шести сезонов, в каждом из которых было по десять эпизодов, и седьмого – с семью эпизодами, заключительная часть состоит из шести серий. Это будет самый дорогой – под 100 миллионов долларов США, сезон в истории саги. Каждый эпизод – фактически самостоятельный полнометражный фильм.

Для того, чтобы попасть на показ, необходимо приобрести подписку на онлайн-сервис Amediateka на сайте karofilm.ru и получить приглашение в подарок.

ИСТОЧНИК KP.RU