Житель Чувашии, который во время ссоры задушил соседку, приговорен к 11 годам колонии

СЕГОДНЯ 18:32 2019-04-05T18:32:02+03:00

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В Новочебоксарске 53-летнего местного жителя признали виновным в убийстве во время ссоры.

Так, 3 октября прошлого года, находясь в своей квартире, мужчина поссорился со своей 32-летней соседкой по дому. Вот только обычная бытовая разборка вышла за свои рамки. Осужденный от слов перешел к делу. В ходе ссоры он задушил женщину.

После убийства он сам явился в полицию с повинной.

- Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания мужчины невменяемым не установлено, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – В итоге суд приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU