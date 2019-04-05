В Татарстане три человека скончались, выпив суррогат из «незамерзайки»

СЕГОДНЯ 14:22 2019-04-05T14:22:47+03:00

Предположительно, смертельный суррогат был приготовлен на складе в Пестречинском районе. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Изменить размер текста: A A

Накануне в одном из домов села Лебяжье Алексеевского района были найдены тела 44-летней женщины и 43-летнего мужчины – они отравились. С такими же признаками в больницу попал еще один татарстанец. 43-летний мужчина, несмотря на старания врачей, вскоре скончался.

По данному факту следственным комитетом Татарстана было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Как выяснили следователи, незадолго до гибели потерпевшие выпивали некий суррогат, который купила родственница одного из них.

Предположительно, смертельный суррогат был приготовлен на складе в Пестречинском районе. При этом для его создания использовалась «незамерзайка». Сейчас на месте производства отравы идут обыски. Оттуда уже изъяли партию суррогатного алкоголя.

- Причастных к его изготовлению допрашивают. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU