Уникальный телеканал UFC ТВ начинает вещание в «Интерактивном ТВ» и сервисе Wink от «Ростелекома»

СЕГОДНЯ 13:55 2019-04-05T13:55:21+03:00

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Новый круглосуточный канал будет полностью посвящен UFC - крупнейшей международной организации по смешанным единоборствам. На момент запуска он станет единственным в мире тематическим каналом UFC.

UFC ТВ на эксклюзивной основе будет транслироваться в «Интерактивном ТВ» компании «Ростелеком» на кнопке 600, также он будет доступен на мультимедийной платформе Wink. Абонентская база «Интерактивного ТВ» превышает 5,2 миллиона домохозяйств (семей) по всей России.

Канал начнет вещание с показа турнира UFC Fight Night®: Олейник vs Оверим в Санкт-Петербурге, который состоится 20 апреля. На новом телеканале будут доступны прямые трансляции всех турниров UFC, а также их повторы в прайм-тайм, чтобы фанаты не пропустили ни минуты мероприятий. Помимо этого, в эфире появятся программы собственного производства, записи ранее прошедших боев, интервью и обзоры, посвященные деятельности UFC.

- Мы собрали весь мир UFC на одной кнопке. Если раньше фанатам приходилось смотреть турниры на разных платформах, то сейчас, включив канал UFC ТВ, они в любое время суток найдут качественный интересный контент про смешанные единоборства. Все самые яркие бои в прямом эфире, лучшие аналитические программы и обзоры — теперь российским зрителям они доступны на одном канале в высоком цифровом качестве и с хорошим переводом, - подчеркнул директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

- Запуск телеканала UFC ТВ - это новая веха в истории промоушена в России и СНГ. Теперь все фанаты ММА смогут смотреть турниры в высоком качестве на своих телевизорах. В последние месяцы в России был запущен русскоязычный YouTube-канал UFC, а также был адаптирован глобальный сайт промоушена, благодаря чему в России появилось больше качественной информации о UFC. Все это способствует эффективному развитию экосистемы UFC. Мы уверены, что новый телеканал сделает контент UFC доступным для еще более широкой аудитории, создав важную платформу для роста нашей фанатской базы, и закрепит имидж UFC как лидирующего спортивного бренда в России, - комментирует вице-президент UFC по России Андрей Громковский.

Первые зрители UFC ТВ увидят бой россиянина Алексея Олейника, девятого номера в тяжелой весовой категории, с ветераном UFC Алистаром Оверимом. Генеральный беттинговый партнер телеканала UFC ТВ — Париматч.

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UFC® - крупнейшая международная спортивная организация по смешанным единоборствам, основана в 1993 г. Проводит более 40 мероприятий в год, ТВ-трансляции (в основном платное ТВ) в 163 странах на 35+ языках. Более 1,1 млрд домохозяйств в мире имеют доступ к просмотру контента UFC. Для развития в России создана компания UFC Russia, инвестором которой также выступили Российско-китайский инвестиционный фонд (создан Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation) и Mubadala Investment Company.

Дополнительная информация на сайте и аккаунтах в Facebook.com/UFC, Twitter, Snapchat и Instagram: @ufcrussia.

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Медиа-Телеком - совместное предприятие «Ростелекома» и Национальной Медиа Группы, созданное на паритетных началах в 2018 году. Компания занимается производством и агрегацией телевизионного и видеоконтента, а также дистрибуцией телеканалов и медиабиблиотек на территории России и стран ближнего зарубежья. Медиа-Телеком сотрудничает с ведущими операторами платного ТВ и онлайн-сервисами, поставляя им востребованный контент от ведущих российских и зарубежных медиа-групп. Учредители Медиа-Телеком планируют расширять партнерство в развитии интернет-технологий, цифровых платформ и использования BigData.

В декабре 2018 Медиа-Телеком объявил о сделке с Ultimate Fighting Championship (UFC), в результате которой Медиа-Телеком станет эксклюзивным дистрибьютором турниров UFC на территории России и 9 стран ближнего зарубежья. Медиа-Телеком приобрел права на показ турниров UFC на 3 года.

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ПАО «Ростелеком» - крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет (12,0 млн семей) и платного телевидения (10,1 млн семей, из них 5,2 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ»). Более 1,2 млн абонентов пользуется мобильной связью «Ростелекома». Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU