7 апреля в ряде домов Вахитовского района Казани на день отключат электричество

СЕГОДНЯ 13:28 2019-04-05T13:28:10+03:00

Причина в плановом ремонте и техобслуживании на сетях

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В это воскресенье, 7 апреля, в Вахитовском районе столицы Татарстана будут отключать свет. Произойдет это из-за планового ремонта ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также технического обслуживания оборудования распределительных сетей.

Итак, в этот день с 8.00 до 13.00 обесточат жилой доме №5/13 на улице Рахматуллина, а с 8.00 до 17.00 свет не будет по адресам: улица Университетская №№4/34 и 5/37.

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ИСТОЧНИК KP.RU