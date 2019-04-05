2019-04-05T13:00:05+03:00
Спорт

Президент Татарстана распорядился заплатить спортсменам, завоевавшим медали на Универсиаде-2019

В эту пятницу Рустам Минниханов встретился с участниками студенческих Игр от республики
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о выплате победителям зимней Универсиады-2019 в Красноярске.

Так, согласно документу, обладателям золотых медалей от республики полагается 150 тысяч рублей, серебрянных – 90 тысяч рублей, бронзовых – 60 тысяч рублей.

Напомним, на Универсиаде-2019 в Красноярске в составе сборной России татарстанские ребята взяли четыре «золота», три «серебра» и одну «бронзу».

В эту пятницу, 5 апреля, Рустам Минниханов встретился с 25 спортсменами участниками прошедших студенческих Игр.

- Вы достойно представили нашу республику на Всемирной универсиаде, - сказал президент Татарстана. - Благодаря вашим результатам зимние виды спорта получают новый импульс развития в нашей республике.

В завершение встречи он вручил благодарности президента Татарстана спортсменам, тренерам и волонтерам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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