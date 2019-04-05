Президент Татарстана распорядился заплатить спортсменам, завоевавшим медали на Универсиаде-2019
Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о выплате победителям зимней Универсиады-2019 в Красноярске.
Так, согласно документу, обладателям золотых медалей от республики полагается 150 тысяч рублей, серебрянных – 90 тысяч рублей, бронзовых – 60 тысяч рублей.
Напомним, на Универсиаде-2019 в Красноярске в составе сборной России татарстанские ребята взяли четыре «золота», три «серебра» и одну «бронзу».
В эту пятницу, 5 апреля, Рустам Минниханов встретился с 25 спортсменами участниками прошедших студенческих Игр.
- Вы достойно представили нашу республику на Всемирной универсиаде, - сказал президент Татарстана. - Благодаря вашим результатам зимние виды спорта получают новый импульс развития в нашей республике.
В завершение встречи он вручил благодарности президента Татарстана спортсменам, тренерам и волонтерам.
ИСТОЧНИК KP.RU