В Ульяновске спасатели сняли с дерева застрявшую кошку

СЕГОДНЯ 12:37 2019-04-05T12:37:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители нескольких домов по улице Локомотивной, что в Железнодорожном районе Ульяновска обратил внимание, что с улицы доносится жалобное мяуканье кошки. Выйдя из дома, горожане заметили, что животное застряло на дереве на высоте третьего этажа.

Спасти кошку самостоятельно никто из очевидцев не сумел. Тогда на место происшествия вызвали спасателей. С помощью трехколенной лестницы они забрались на дерево и сняли испуганное животное.

Фото: МЧС Ульяновской области.

- Кошка не пострадала, помощь ветеринарной службы не потребовалась, - сообщили в пресс-службе МЧС Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU