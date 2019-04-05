"Не покупайте билеты с рук!": На матч "Ак Барса" в Набережных Челнах раздали 400 контрамарок без указания места
Хоккейный сезон для "Ак Барса" закончился уже месяц назад, но в отпуск спортсмены не собираются. Так, например, накануне Данис Зарипов с товарищами по команде наведался в Буинск, где провел мастер-класс.
А в эту пятницу "Ак Барс" сыграет товарищеский матч в Набережных Челнах против местного клуба, выступающего в первенстве ВХЛ. Ажиотаж по этому поводу в татарстанском автограде просто небывалый.
Еще бы, когда еще на льду можно увидеть столько звезд. Конечно, "барсы" приехали на матч не в оптимальном составе, но выход на лед Даниса Зарипова и Артема Лукоянова пресс-служба ХК "Челны" анонсировала
К слову, вход на матч будет платным. Билеты стоят от 120 до 150 рублей. При этом, жителей и гостей города предупреждают не связываться с перекупщиками.
- Будьте осторожны при покупке билетов с рук – заводчанам были розданы 400 пригласительных билетов без указания сидячего места, которые считаются стоячими внизу у бортиков и будут допущены только в определенном количестве, - заявили в пресс-службе ХК "Челны".
Напомним, что казанский "Ак Барс" в нынешнем сезоне вылетел в первом же раунде плей-офф Кубка Гагарина, уступив в четырех матчах омскому "Авангарду". "Челны" заняли 6 место в ВХЛ-Б и в четвертьфинале турнира уступили "Чебоксарам" также в четырех матчах.
Матч состоится 5 апреля, начало - в 18.30.
ИСТОЧНИК KP.RU
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