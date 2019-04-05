"Не покупайте билеты с рук!": На матч "Ак Барса" в Набережных Челнах раздали 400 контрамарок без указания места

СЕГОДНЯ 11:33 2019-04-05T11:33:19+03:00

Уже в эту пятницу трехкратные обладатели Кубка Гагарина сразятся в товарищеском матче с клубом из татарстанского автограда

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Хоккейный сезон для "Ак Барса" закончился уже месяц назад, но в отпуск спортсмены не собираются. Так, например, накануне Данис Зарипов с товарищами по команде наведался в Буинск, где провел мастер-класс.

А в эту пятницу "Ак Барс" сыграет товарищеский матч в Набережных Челнах против местного клуба, выступающего в первенстве ВХЛ. Ажиотаж по этому поводу в татарстанском автограде просто небывалый.

Еще бы, когда еще на льду можно увидеть столько звезд. Конечно, "барсы" приехали на матч не в оптимальном составе, но выход на лед Даниса Зарипова и Артема Лукоянова пресс-служба ХК "Челны" анонсировала

К слову, вход на матч будет платным. Билеты стоят от 120 до 150 рублей. При этом, жителей и гостей города предупреждают не связываться с перекупщиками.

- Будьте осторожны при покупке билетов с рук – заводчанам были розданы 400 пригласительных билетов без указания сидячего места, которые считаются стоячими внизу у бортиков и будут допущены только в определенном количестве, - заявили в пресс-службе ХК "Челны".

Напомним, что казанский "Ак Барс" в нынешнем сезоне вылетел в первом же раунде плей-офф Кубка Гагарина, уступив в четырех матчах омскому "Авангарду". "Челны" заняли 6 место в ВХЛ-Б и в четвертьфинале турнира уступили "Чебоксарам" также в четырех матчах.

Матч состоится 5 апреля, начало - в 18.30.

ИСТОЧНИК KP.RU