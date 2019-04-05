2019-04-05T11:33:19+03:00
Спорт

"Не покупайте билеты с рук!": На матч "Ак Барса" в Набережных Челнах раздали 400 контрамарок без указания места

Уже в эту пятницу трехкратные обладатели Кубка Гагарина сразятся в товарищеском матче с клубом из татарстанского автограда
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: ХК "Ак Барс".Фото: ХК "Ак Барс".
Изменить размер текста:

Хоккейный сезон для "Ак Барса" закончился уже месяц назад, но в отпуск спортсмены не собираются. Так, например, накануне Данис Зарипов с товарищами по команде наведался в Буинск, где провел мастер-класс.

А в эту пятницу "Ак Барс" сыграет товарищеский матч в Набережных Челнах против местного клуба, выступающего в первенстве ВХЛ. Ажиотаж по этому поводу в татарстанском автограде просто небывалый.

Еще бы, когда еще на льду можно увидеть столько звезд. Конечно, "барсы" приехали на матч не в оптимальном составе, но выход на лед Даниса Зарипова и Артема Лукоянова пресс-служба ХК "Челны" анонсировала

К слову, вход на матч будет платным. Билеты стоят от 120 до 150 рублей. При этом, жителей и гостей города предупреждают не связываться с перекупщиками.

- Будьте осторожны при покупке билетов с рук – заводчанам были розданы 400 пригласительных билетов без указания сидячего места, которые считаются стоячими внизу у бортиков и будут допущены только в определенном количестве, - заявили в пресс-службе ХК "Челны".

Напомним, что казанский "Ак Барс" в нынешнем сезоне вылетел в первом же раунде плей-офф Кубка Гагарина, уступив в четырех матчах омскому "Авангарду". "Челны" заняли 6 место в ВХЛ-Б и в четвертьфинале турнира уступили "Чебоксарам" также в четырех матчах.

Матч состоится 5 апреля, начало - в 18.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ак Барс»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Аварийщики из Зеленодольска организовали серию пикетов у здания правительства Татарстана
Уникальный телеканал UFC ТВ начинает вещание в «Интерактивном ТВ» и сервисе Wink от «Ростелекома»
7 апреля в ряде домов Вахитовского района Казани на день отключат электричество
Президент Татарстана распорядился заплатить спортсменам, завоевавшим медали на Универсиаде-2019
В Ульяновске спасатели сняли с дерева застрявшую кошку
Наследство Универсиады в Казани: Центр гребли - отдых с детьми, гостиница и аренда лодки
В Татарстане со дна водохранилищ поднимут 21 затонувшее судно
К 100-летию Чувашской автономии Центробанк отчеканит юбилейные монеты
Топ редких детских имен в Казани: Аливия, Богдана, Виталина и Сэм
Замглавы Минстроя Чувашии Александра Юсупова освобождена от должности
В Казани угарным газом отравились мужчина и 5-летняя девочка
Бюджет Чувашии на 2019 год пополнился на 13,6 миллиарда рублей
7 апреля в Казани состоится финал детского конкурса конкурса красоты «Little TOP MODEL of Tatarstan-2019»
В Марий Эл спасли мужчину, застрявшего на Волге среди промоин
В Казани первый субботник весны-2019 намечен на 13 апреля
В Чувашии за гибель малолетних детей на пожаре в отношении их матери возбудили уголовное дело
Президент Татарстана подписал указ о вручении специальных стипендий 90 молодым людям