В Татарстане со дна водохранилищ поднимут 21 затонувшее судно

СЕГОДНЯ 11:47 2019-04-05T11:47:30+03:00

Сделано это будет в рамках федерального и национального проектов

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Стало известно, что в Татарстане Куйбышевское и Нижнекамское водохранилища очистят от 21 затонувшего в них судна. Сделано это будет в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» и национального – «Экология».

По информации ТАСC, по федеральному проекту в республике также запланированы строительство и реконструкция очистных сооружений жилищно-коммунального хозяйства, расположенных в Волжском бассейне, и ликвидация двух объектов накопленного вреда к 2024 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU