2019-04-05T10:57:05+03:00
Общество

Топ редких детских имен в Казани: Аливия, Богдана, Виталина и Сэм

В городском ЗАГСе подвели итоги прошедшей недели
Олег ЛУГОВОЙ
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За прошедшую неделю в городе было зарегистрировано рождение 350 детей.За прошедшую неделю в городе было зарегистрировано рождение 350 детей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Как подсчитали в ЗАГС столицы Татарстана, за прошедшую неделю в городе было зарегистрировано рождение 350 детей. Из них 171 мальчик и 179 девочек.

При этом самый минимальный вес при появлении на свет у ребенка был зафиксирован на отметке всего 590 граммов. А самый богатырский – 4 700 граммов.

Не обошлось и без составления традиционного рейтинга имен. Так, в прошедшую неделю казанцы чаще всего нарекали своих новорожденных детей: Ева, Карим, Асель, Тимур, София, Матвей, Адель, Софья и Аделина.

В топ же самых редких в этот раз попали: Аливия, Богдана, Нурлан, Виталина, Светлана, Павел, Кемаль, Филипп, Илана и Сэм.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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