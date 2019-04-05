2019-04-05T11:23:42+03:00
Общество

К 100-летию Чувашской автономии Центробанк отчеканит юбилейные монеты

Уже создана рабочая группа из художников, историков, деятелей культуры, которые разрабатывают эскизы
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В 2020 году Чувашская автономная область отметит 100-летний юбилей. В связи с этим, в республике создадут памятную медаль, которую получат люди, внесшие существенный вклад в развитие региона. Об этом на своей соцстранице заявил глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Кроме медали будет выпущена юбилейная инвестиционная монета. В общей сложности Центробанк отчеканит до 3 тысяч серебряных монет.

Известно, что уже создана рабочая группа из художников, историков, деятелей культуры, которые разрабатывают эскизы.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Аварийщики из Зеленодольска организовали серию пикетов у здания правительства Татарстана
Уникальный телеканал UFC ТВ начинает вещание в «Интерактивном ТВ» и сервисе Wink от «Ростелекома»
7 апреля в ряде домов Вахитовского района Казани на день отключат электричество
Президент Татарстана распорядился заплатить спортсменам, завоевавшим медали на Универсиаде-2019
В Ульяновске спасатели сняли с дерева застрявшую кошку
Наследство Универсиады в Казани: Центр гребли - отдых с детьми, гостиница и аренда лодки
В Татарстане со дна водохранилищ поднимут 21 затонувшее судно
"Не покупайте билеты с рук!": На матч "Ак Барса" в Набережных Челнах раздали 400 контрамарок без указания места
Топ редких детских имен в Казани: Аливия, Богдана, Виталина и Сэм
Замглавы Минстроя Чувашии Александра Юсупова освобождена от должности
В Казани угарным газом отравились мужчина и 5-летняя девочка
Бюджет Чувашии на 2019 год пополнился на 13,6 миллиарда рублей
7 апреля в Казани состоится финал детского конкурса конкурса красоты «Little TOP MODEL of Tatarstan-2019»
В Марий Эл спасли мужчину, застрявшего на Волге среди промоин
В Казани первый субботник весны-2019 намечен на 13 апреля
В Чувашии за гибель малолетних детей на пожаре в отношении их матери возбудили уголовное дело
Президент Татарстана подписал указ о вручении специальных стипендий 90 молодым людям