К 100-летию Чувашской автономии Центробанк отчеканит юбилейные монеты
Уже создана рабочая группа из художников, историков, деятелей культуры, которые разрабатывают эскизы
Фото: pixabay.com
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В 2020 году Чувашская автономная область отметит 100-летний юбилей. В связи с этим, в республике создадут памятную медаль, которую получат люди, внесшие существенный вклад в развитие региона. Об этом на своей соцстранице заявил глава Чувашии Михаил Игнатьев.
Кроме медали будет выпущена юбилейная инвестиционная монета. В общей сложности Центробанк отчеканит до 3 тысяч серебряных монет.
Известно, что уже создана рабочая группа из художников, историков, деятелей культуры, которые разрабатывают эскизы.
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ИСТОЧНИК KP.RU