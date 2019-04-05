К 100-летию Чувашской автономии Центробанк отчеканит юбилейные монеты

СЕГОДНЯ 11:23 2019-04-05T11:23:42+03:00

Уже создана рабочая группа из художников, историков, деятелей культуры, которые разрабатывают эскизы

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В 2020 году Чувашская автономная область отметит 100-летний юбилей. В связи с этим, в республике создадут памятную медаль, которую получат люди, внесшие существенный вклад в развитие региона. Об этом на своей соцстранице заявил глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Кроме медали будет выпущена юбилейная инвестиционная монета. В общей сложности Центробанк отчеканит до 3 тысяч серебряных монет.

Известно, что уже создана рабочая группа из художников, историков, деятелей культуры, которые разрабатывают эскизы.

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ИСТОЧНИК KP.RU