2019-04-05T10:28:56+03:00
Происшествия

В Казани угарным газом отравились мужчина и 5-летняя девочка

Девочку с места происшествия увезли в ДРКБ
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
У девочки медики диагностировали травление средней степени тяжести.У девочки медики диагностировали травление средней степени тяжести.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Этой ночью в столице Татарстана угарным газом отравились взрослый и ребенок. ЧП произошло в доме на улице 1-ая Молдавская, что в жилмассиве Новая Сосновка.

Там пострадали 33-летний мужчина и 5-летняя девочка. Прибывшие на место медики «скорой» констатировали у взрослого отравление легкой степени тяжести. Он от госпитализации отказался.

Ребенок же пострадал серьезней. Девочку с диагнозом: «отравление средней степени тяжести», госпитализировали в ДРКБ.

- Причина происшествия устанавливается, - сообщает МЧС Татарстана.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Аварийщики из Зеленодольска организовали серию пикетов у здания правительства Татарстана
Уникальный телеканал UFC ТВ начинает вещание в «Интерактивном ТВ» и сервисе Wink от «Ростелекома»
7 апреля в ряде домов Вахитовского района Казани на день отключат электричество
Президент Татарстана распорядился заплатить спортсменам, завоевавшим медали на Универсиаде-2019
В Ульяновске спасатели сняли с дерева застрявшую кошку
Наследство Универсиады в Казани: Центр гребли - отдых с детьми, гостиница и аренда лодки
В Татарстане со дна водохранилищ поднимут 21 затонувшее судно
"Не покупайте билеты с рук!": На матч "Ак Барса" в Набережных Челнах раздали 400 контрамарок без указания места
К 100-летию Чувашской автономии Центробанк отчеканит юбилейные монеты
Топ редких детских имен в Казани: Аливия, Богдана, Виталина и Сэм
Замглавы Минстроя Чувашии Александра Юсупова освобождена от должности
Бюджет Чувашии на 2019 год пополнился на 13,6 миллиарда рублей
7 апреля в Казани состоится финал детского конкурса конкурса красоты «Little TOP MODEL of Tatarstan-2019»
В Марий Эл спасли мужчину, застрявшего на Волге среди промоин
В Казани первый субботник весны-2019 намечен на 13 апреля
В Чувашии за гибель малолетних детей на пожаре в отношении их матери возбудили уголовное дело
Президент Татарстана подписал указ о вручении специальных стипендий 90 молодым людям