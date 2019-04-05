В Казани угарным газом отравились мужчина и 5-летняя девочка
Этой ночью в столице Татарстана угарным газом отравились взрослый и ребенок. ЧП произошло в доме на улице 1-ая Молдавская, что в жилмассиве Новая Сосновка.
Там пострадали 33-летний мужчина и 5-летняя девочка. Прибывшие на место медики «скорой» констатировали у взрослого отравление легкой степени тяжести. Он от госпитализации отказался.
Ребенок же пострадал серьезней. Девочку с диагнозом: «отравление средней степени тяжести», госпитализировали в ДРКБ.
- Причина происшествия устанавливается, - сообщает МЧС Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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