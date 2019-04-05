Замглавы Минстроя Чувашии Александра Юсупова освобождена от должности
Распоряжением премьер-министра Чувашии Ивана Моторина от должности заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики была освобождена Александра Юсупова. Причины подобного решения не уточняются.
Теперь у главы регионального Минстроя осталось два заместителя: Владимир Максимов и Александр Шевлягин.
Известно, что Юсупова работала в ведомстве с июня 2012 года. Сначала она заведовала сектором по контролю за соблюдением муниципальными образованиями законодательства о градостроительной деятельности. А заместителем министра она стала в июле 2016 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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