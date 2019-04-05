Замглавы Минстроя Чувашии Александра Юсупова освобождена от должности

СЕГОДНЯ 10:46 2019-04-05T10:46:18+03:00

Она работала в ведомстве с июня 2012 года

Изменить размер текста: A A

Распоряжением премьер-министра Чувашии Ивана Моторина от должности заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики была освобождена Александра Юсупова. Причины подобного решения не уточняются.

Теперь у главы регионального Минстроя осталось два заместителя: Владимир Максимов и Александр Шевлягин.

Известно, что Юсупова работала в ведомстве с июня 2012 года. Сначала она заведовала сектором по контролю за соблюдением муниципальными образованиями законодательства о градостроительной деятельности. А заместителем министра она стала в июле 2016 года.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU