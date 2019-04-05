2019-04-05T10:46:18+03:00
Общество

Замглавы Минстроя Чувашии Александра Юсупова освобождена от должности

Она работала в ведомстве с июня 2012 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба общественной палаты ЧувашииФото: пресс-служба общественной палаты Чувашии
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Распоряжением премьер-министра Чувашии Ивана Моторина от должности заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики была освобождена Александра Юсупова. Причины подобного решения не уточняются.

Теперь у главы регионального Минстроя осталось два заместителя: Владимир Максимов и Александр Шевлягин.

Известно, что Юсупова работала в ведомстве с июня 2012 года. Сначала она заведовала сектором по контролю за соблюдением муниципальными образованиями законодательства о градостроительной деятельности. А заместителем министра она стала в июле 2016 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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