В Марий Эл спасли мужчину, застрявшего на Волге среди промоин

СЕГОДНЯ 08:37 2019-04-05T08:37:36+03:00

Он не мог сам выбраться на твердый без риска провалиться под лёд

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ЧП произошло 4 апреля в 11.48 в Козьмодемьянском районе республики. Спасателям сообщили, что требуется их помощь - в акватории Волги на островке среди промоин находится мужчина. Ему требуется помощь - выбраться на твердый берег он не может, рискует провалиться под лёд.

На место происшествия незамедлительно выдвинулась оперативная группа спасателей. Мужчину эвакуировали на берег. Уже там выяснилось, что спасенным оказался 43-летний житель деревни Озерки Горномарийского района. Он отправился рыбачить, но оказался в "плену" среди промоин, рискуя провалиться в полынью. Пострадавшего передали медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU