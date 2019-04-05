2019-04-05T08:37:36+03:00
Происшествия

В Марий Эл спасли мужчину, застрявшего на Волге среди промоин

Он не мог сам выбраться на твердый без риска провалиться под лёд
Лика ИСАЕВА
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Мужчину эвакуировали со льда ВолгиМужчину эвакуировали со льда ВолгиФото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ
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ЧП произошло 4 апреля в 11.48 в Козьмодемьянском районе республики. Спасателям сообщили, что требуется их помощь - в акватории Волги на островке среди промоин находится мужчина. Ему требуется помощь - выбраться на твердый берег он не может, рискует провалиться под лёд.

На место происшествия незамедлительно выдвинулась оперативная группа спасателей. Мужчину эвакуировали на берег. Уже там выяснилось, что спасенным оказался 43-летний житель деревни Озерки Горномарийского района. Он отправился рыбачить, но оказался в "плену" среди промоин, рискуя провалиться в полынью. Пострадавшего передали медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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