В Чувашии за гибель малолетних детей на пожаре в отношении их матери возбудили уголовное дело
Пожар в Новочебоксарске произошел накануне в квартире на первом этаже дома на Речном бульваре. Дети – 5-летняя девочка и ее брат, которому не исполнилось и двух лет, насмерть отравились угарным газом. Они не смогли выбраться наружу – входная дверь была закрыта на ключ.
По данному факту в отношении матери погибших детей было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам».
По версии следствия, 38-летняя женщина в тот вечер была пьяна. Именно она закрыла снаружи дверь квартиры и уехала со своим знакомым в сауну, где выпивала в течение 2,5 часов.
- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в следственном комитете Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»