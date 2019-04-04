В Чувашии за гибель малолетних детей на пожаре в отношении их матери возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 19:13 2019-04-04T19:13:58+03:00

Утверждается, что женщина закрыла их одних дома, а сама уехала со знакомым выпивать в сауну

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Пожар в Новочебоксарске произошел накануне в квартире на первом этаже дома на Речном бульваре. Дети – 5-летняя девочка и ее брат, которому не исполнилось и двух лет, насмерть отравились угарным газом. Они не смогли выбраться наружу – входная дверь была закрыта на ключ.

По данному факту в отношении матери погибших детей было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам».

По версии следствия, 38-летняя женщина в тот вечер была пьяна. Именно она закрыла снаружи дверь квартиры и уехала со своим знакомым в сауну, где выпивала в течение 2,5 часов.

- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU