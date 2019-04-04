2019-04-04T17:30:09+03:00
Общество

5 апреля в центре Казани любой желающий сможет бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ

Акцию в столице Татарстана приурочили ко Всемирному дню здоровья
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: gp.byФото: gp.by
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7 апреля значится в календаре как Всемирный день здоровья. В его преддверии в Казани решили провести акцию по бесплатному экспресс-тестированию горожан на ВИЧ.

Пройти его мобильных пунктах на условиях анонимности 5 апреля сможет любой желающий. Результаты теста станут известны уже через 15 минут после сдачи.

Итак, в эту пятницу эти самый мобильные пункты будут работать с 12.00 до 14.00. Их расположат на пересечении улиц Баумана и Университетская.

СПРАВКА

На сегодня в Татарстане на диспансерном учете состоит более 13 тысяч ВИЧ-положительных граждан.

Помимо акции пройти обследование можно в Центре СПИД с 8.00 до 18.00 по будням и с 9.00 до 12.00 по субботам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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