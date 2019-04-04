В Казани первый субботник весны-2019 намечен на 13 апреля
Экологическое движение «Будет чисто» открывает сезон субботников. Так, первая организованная уборка в столице Татарстана весны-2019 намечена на 13 апреля. Пройдет она в парке имени Карима Тинчурина. Принять участие в субботнике приглашаются все желающие.
Встреча участников запланирована на перекрестке улиц Татарстан и Шарифа Камала в 12.00.
СПРАВКА
Татарстанское экодвижение «Будет чисто» было создано в 2015 году. За время его существования к движению присоединились более 25 тысяч представителей так называемой активной молодежи.
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ИСТОЧНИК KP.RU