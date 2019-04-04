2019-04-04T19:45:24+03:00
Общество

В Казани первый субботник весны-2019 намечен на 13 апреля

Он пройдет в парке им.Карима Тинчурина
Олег ЛУГОВОЙ
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Сбор участников состоится в 12.00.Сбор участников состоится в 12.00.Фото: Ольга Крыльцова
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Экологическое движение «Будет чисто» открывает сезон субботников. Так, первая организованная уборка в столице Татарстана весны-2019 намечена на 13 апреля. Пройдет она в парке имени Карима Тинчурина. Принять участие в субботнике приглашаются все желающие.

Встреча участников запланирована на перекрестке улиц Татарстан и Шарифа Камала в 12.00.

СПРАВКА

Татарстанское экодвижение «Будет чисто» было создано в 2015 году. За время его существования к движению присоединились более 25 тысяч представителей так называемой активной молодежи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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