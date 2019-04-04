В Йошкар-Оле закрыли кафе «Ташкент»

СЕГОДНЯ 16:47 2019-04-04T16:47:24+03:00

Никакой шаурмы, пока не будут исправлены выявленные нарушения санитарных норм

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По решению городского суда в Йошкар-Оле приставы закрыли кафе «Ташкент», которое расположено на улице Эшпая.

Дело в том, что в этой точке общепита обнаружили множество нарушений санитарных норм.

Так, например, обработка сырья и готовой продукции производилась на одном столе, шаурму готовили без необходимой техдокументации, для обработки сырой птицы не был выделен отдельный стол, посуду мыли там же, где и овощи.

Кроме того, в кафе не проводилась оценка качества блюд, технологическое оборудование и посуду не чистили вовремя, а также не у всех работников имелись медкнижки.

Деятельность заведения пока приостановлена на 70 суток. Это время владелец должен потратить на исправления выявленных нарушений. Сообщает УФССП Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU