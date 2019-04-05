Бюджет Чувашии на 2019 год пополнился на 13,6 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 09:40 2019-04-05T09:40:58+03:00

Только налогов с начала года в казну Чувашии поступило более 6,1 миллиарда рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

Как подсчитали в Минфине Чувашии, на 1 апреля бюджет республики на 2019 год исполнен по доходам на 13,6 миллиарда рублей. Рост, по сравнению с предыдущим периодом, составил 28,5%.

Только налогов с начала года в казну Чувашии поступило более 6,1 миллиарда рублей – рост на 2,7%.

Что же касается расходов республиканского бюджета, то за первый квартал они исполнены в сумме чуть более 8,5 миллиарда рублей. Из них, например, на образование было потрачено 3 миллиарда, на здравоохранение – 887,9 миллиона рублей, на социальную политику – 3,1 миллиарда, на национальную экономику – 550,4 миллионов рублей.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU