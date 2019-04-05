2019-04-05T09:02:33+03:00
Общество

7 апреля в Казани состоится финал детского конкурса конкурса красоты «Little TOP MODEL of Tatarstan-2019»

В нем примут участие 36 моделей в возрасте от 4 до 13 лет из разных городов и районов республики
Алина ГАБДУЛИНА
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Жюри определит победителей в трёх возрастных категориях: 4-6 лет, 7-10 лет, 11-13 летЖюри определит победителей в трёх возрастных категориях: 4-6 лет, 7-10 лет, 11-13 летФото: Александр ЭШКИНИН
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В воскресенье, 7 апреля, в Казани состоится финал пятого республиканского детского конкурса «Little TOP MODEL of Tatarstan-2019». Мероприятие пройдет в торговом центре по адресу проспект Победы, 141.

Известно, что в финал конкурса вышли 36 моделей в возрасте от 4 до 13 лет из разных городов и районов республики. Все они должны будут представить «визитную карточку» - краткое выступление о себе в прозе или стихах, и поучаствовать в показе брендовой коллекционной одежды.

После жюри определит победителей в трех возрастных категориях: 4-6 лет, 7-10 лет и 11-13 лет. Они и представят Татарстан уже на Всероссийском конкурсе «LITTLE TOP MODEL of RUSSIA 2019» в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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