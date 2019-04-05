7 апреля в Казани состоится финал детского конкурса конкурса красоты «Little TOP MODEL of Tatarstan-2019»

СЕГОДНЯ 09:02 2019-04-05T09:02:33+03:00

Жюри определит победителей в трёх возрастных категориях: 4-6 лет, 7-10 лет, 11-13 лет Фото: Александр ЭШКИНИН

В нем примут участие 36 моделей в возрасте от 4 до 13 лет из разных городов и районов республики

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 7 апреля, в Казани состоится финал пятого республиканского детского конкурса «Little TOP MODEL of Tatarstan-2019». Мероприятие пройдет в торговом центре по адресу проспект Победы, 141.

Известно, что в финал конкурса вышли 36 моделей в возрасте от 4 до 13 лет из разных городов и районов республики. Все они должны будут представить «визитную карточку» - краткое выступление о себе в прозе или стихах, и поучаствовать в показе брендовой коллекционной одежды.

После жюри определит победителей в трех возрастных категориях: 4-6 лет, 7-10 лет и 11-13 лет. Они и представят Татарстан уже на Всероссийском конкурсе «LITTLE TOP MODEL of RUSSIA 2019» в Москве.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU