2019-04-04T16:04:10+03:00
Авто

Стало известно где в 2019 году в Татарстане построят 3 новые газовые заправки

Речь идет о АГНКС с метаном
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»
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В 2019 году в Татарстане планируют построить 3 новых автомобильных газонаполнительных компрессорных станции (АГНКС), на которых машины будут заправлять метаном.

Так, уже предусмотрена возможность появления одного из указанных объектов на базе существующего многофункционального дорожного комплекса на 842+750 км (справа) трассы М-7 «Волга».

Также АГНКС появится возле поселка Новая Тура на 126 км (слева) автодороги А-295 «Йошкар-Ола - Зеленодольск».

Третья станция должна появиться около Иннополиса на 768+600 км (слева) трассы М-7 «Волга».

Также в этом году уже запустили комплекс по переоборудованию и сервисному обслуживанию газомоторной техники, в составе которого также предполагается размещение АГНКС. Комплекс расположен вдоль участка федеральной трассы М-7 «Волга» на территории Набережных Челнов. Сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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