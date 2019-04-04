Власти Татарстана готовы сделать перерасчет по тарифам на вывоз мусора
Понимание по ценовой политике пришло только в марте, несмотря на то, что новая система обращения с отходами начала работать с начала текущего года
Необходимо изменение соответствующих нормативных документовФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:
Стало известно, что правительство Татарстана может пересмотреть тарифы на вывоз коммунальных отходов. Об этом на встрече с журналистами сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.
В частности, Галимова отметила, что понимание по ценовой политике пришло только в марте, несмотря на то, что новая система обращения с отходами начала работать с начала текущего года. Следовательно, необходимо изменение соответствующих нормативных документов.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU