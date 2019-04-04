2019-04-04T17:01:37+03:00
Общество

Власти Татарстана готовы сделать перерасчет по тарифам на вывоз мусора

Понимание по ценовой политике пришло только в марте, несмотря на то, что новая система обращения с отходами начала работать с начала текущего года
Алина ГАБДУЛИНА
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Необходимо изменение соответствующих нормативных документовНеобходимо изменение соответствующих нормативных документовФото: Евгения ГУСЕВА
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Стало известно, что правительство Татарстана может пересмотреть тарифы на вывоз коммунальных отходов. Об этом на встрече с журналистами сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

В частности, Галимова отметила, что понимание по ценовой политике пришло только в марте, несмотря на то, что новая система обращения с отходами начала работать с начала текущего года. Следовательно, необходимо изменение соответствующих нормативных документов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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