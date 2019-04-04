2019-04-04T17:41:05+03:00
Общество

В Казани продают клюшку с автографами хоккеистов "Ак Барса"

За спортивный снаряд просят 15 тысяч рублей [фото]
Лика ИСАЕВА
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Фото: скриншотФото: скриншот
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На сайте бесплатных объявлений появился лот. На продажу выставлена хоккейная клюшка с автографами команды "Ак Барс".

На спортивном снаряде расписались, например, нападающий Данис Зарипов, игравший за номером 25. Есть автограф нападающего Алексея Морозова - номер 95, и защитника Ильи Никулина, игравшего за номером 5.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Продавец оценил лот в 15 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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