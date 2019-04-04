В Казани продают клюшку с автографами хоккеистов "Ак Барса"
За спортивный снаряд просят 15 тысяч рублей [фото]
Фото: скриншот
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На сайте бесплатных объявлений появился лот. На продажу выставлена хоккейная клюшка с автографами команды "Ак Барс".
На спортивном снаряде расписались, например, нападающий Данис Зарипов, игравший за номером 25. Есть автограф нападающего Алексея Морозова - номер 95, и защитника Ильи Никулина, игравшего за номером 5.
Фото: скриншот
Продавец оценил лот в 15 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU