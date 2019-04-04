2019-04-04T15:32:12+03:00
Экономика

ВТБ получил три награды премии «Хрустальная гарнитура»

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Департамент клиентского обслуживания ВТБ стал обладателем трех престижных наград XV международного конкурса контактных центров «Хрустальная гарнитура», который завершился в Москве.

Финалистом конкурса «Лучшая большая команда по обслуживанию клиентов» стал коллектив отдела информационного обслуживания и продаж во главе с Дианой Абитовой из Чебоксар.

Главный персональный менеджер филиала ВТБ в Барнауле Дмитрий Мошкарев был отмечен в номинации «Продавец года». Кроме того, второй год подряд отдел координации корпоративных программ ВТБ получает премию «Лучшая программа/практика мотивации и вовлеченности персонала».

- За прошлый год контакт-центр ВТБ принял более 30 млн звонков. Среднее время ожидания ответа составило 30 секунд. При этом в конце года, в период максимального роста обращений, нам удалось сократить этот показатель до 25 секунд. Это свидетельствует об успешной реализации наших сервисов и высоком качестве клиентского обслуживания. Получить премию «Хрустальная гарнитура» – это признание высокой оценки нашей работы от профессионального сообщества. Поздравляю коллег с заслуженными наградами, - отметила руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ Ольга Цегельная.

- В сезоне 2018/2019 мы оценивали рекордное за всю историю вручения награды (с 2005 года) количество номинантов – 360 участников подали свои заявки и эссе на рассмотрение и оценку высоких достижений и результатов работы Экспертному Совету Награды, в который в этом году мы также собрали рекордное количество руководителей, ведущих менеджеров и признанных экспертов индустрии. Это самое масштабное в индустрии движение по изучению успешного опыта и получения признания достижений профессиональным Сообществом, – считает председатель жюри награды «Хрустальная Гарнитура» Дмитрий Аристархов.

Премия «Хрустальная гарнитура» была учреждена сообществом Call Center Guru в 2005 году для оценки качества работы контактных центров крупнейших компаний. В этом сезоне в программе конкурса приняли участие рекордное число номинантов за всю историю вручения награды – 360 сотрудников, представляющих кол-центры России и зарубежья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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