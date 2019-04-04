В Татарстане женщина и ее 7-летний сын едва не погибли из-за заклеенной вытяжки

СЕГОДНЯ 15:18 2019-04-04T15:18:06+03:00

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В службу "112" в четверг, 4 апреля, обратилась жительница Мензелинского района республики. Она рассказала, что не может дозвониться до своей 28-летней дочери и ее семилетнего сына. Родственники проживают в Мензелинске на улице Изыскателей в многоквартирном доме.

На место выехали сотрудники полиции, МЧС и медики. Дверь в квартиру вскрыли вовремя - на полу обнаружили мать и сына, потерявших сознание. Они были доставлены в больницу.

Тем временем сотрудники аварийных служб провели осмотр места происшествия. Они обнаружили, что хозяева квартиры заклеили вытяжку на кухне, что стало причиной концентрации в помещении угарного газа.

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ИСТОЧНИК KP.RU