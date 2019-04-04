По мнению президента Татарстана, местные предприятия могут оказаться на периферии не только новых, но и традиционных рынков

СЕГОДНЯ 14:29 2019-04-04T14:29:27+03:00

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В этот четверг президент Татарстана Рустам Минниханов в Набережных Челнах принял участие в семинаре «Цифровизация производства: практические решения».

В своем выступлении глава республики заявил, что сейчас приоритетом должно стать повышение спроса на инновации, в том числе активное внедрение робототехники, искусственного интеллекта и интернета вещей.

При этом Рустам Минниханов отметил, что татарстанские предприятия сейчас имеют низкую вовлеченность в процессы цифровизации. Намечен переход только в одной трети от всех местных компаний.

- Уже сейчас происходит снижение востребованности аналоговых продуктов. И если в ближайшее время предприятия не запустят цифровой переход, то окажутся на периферии не только новых, но и традиционных рынков. Все это приведет к отставанию промышленного комплекса и появлению ряда рисков для экономики в целом, - сказал президент Татарстана.

В числе озвученных рисков была также отмечено возникновение «цифровой» безработицы при одновременной нехватке кадров.

ИСТОЧНИК KP.RU